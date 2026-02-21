Luis Angel “El Flaco” se une al proyecto Vevo La Parada con dos temas

El cantante mexicano Luis Ángel “El Flaco”, estrenó a través de su canal de YouTube, su colaboración con dos temas en el proyecto de Vevo La Parada, un concepto de sesiones en vivo grabadas en el marco de la 26.ª entrega de los Latin Grammy en Las Vegas.

En esta entrega, “El Flaco” se presenta junto a su banda, e interpreta su más reciente sencillo “Directo al Corazón”, así como “Mi Reina”, un tema que alcanzó el #1 en la radio de Monitor Latino en México,.

Y es que el 2026 ha sido contundente para el originario de Mazatlán, Sinaloa: doblemente nominado al Latin Grammy, con nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026 en las categorías Canción del Año y Artista del Año (Regional Mexicano).

Además, en Premios Lo Nuestro 2026 figuró como nominado a Artista Masculino del Año (Música Mexicana), Canción del Año (Música Mexicana) y Canción Banda del Año; estas dos últimas, gracias a su éxito “Amor Bonito”.

Tras hacer historia con un rotundo lleno en la Arena Ciudad de México, Luis Ángel continúa elevando la apuesta y anuncia una fecha muy especial: su primera presentación en Plaza de Toros La México, que se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2026.

Este mismo mes de febrero continúa la gira del cantante con shows el 27 de febrero en el Foro GNP Seguros (Mérida), fecha a la que siguen un show el 6 de marzo en el Auditorio Telmex (Guadalajara) y el 17 de octubre en Arena GNP Seguros (Acapulco).