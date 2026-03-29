Luis Ángel “El Flaco” presenta “No vuelvas de arrepentida”

Luis Ángel “El Flaco” le canta a las traidoras con el sabor de la banda y un toque colombiano en “No vuelvas de arrepentida”, su nuevo sencillo.

Con este lanzamiento, Luis Ángel “El Flaco”, sigue tendiendo puentes entre la música mexicana y la colombiana, fortaleciendo además los vínculos del artista con un país que lo ha recibido como en casa.

“No vuelvas de arrepentida”, conecta al escucha con la nostalgia y le hace recordar esas relaciones amorosas que terminan en traición y desilusión. La canción también habla de la idealización de la pareja, cuando se piensa que es una buena persona y al final engaña y lastima.

En el tema, El Flaco da rienda al dolor y a la frustración al darse cuenta de que todo fue una mentira. Pero eso sí... ¡con todo el sabor al que nos tiene acostumbrados!

En “No vuelvas de arrepentida”, el artista originario de Mazatlán reconoce que fue un ingenuo al confiar en una hermosa mujer que lo dejó emocionalmente afectado e incluso lo llevó a refugiarse en el alcohol como forma de escape.

La canción no solo habla del sufrimiento, sino también de la superación, dejando claro que se puede seguir adelante y que, cuando las ex parejas quieren regresar arrepentidas, “¡no va a ser!”, pues ya es demasiado tarde.

Además, toda esta historia se vive con sabor colombiano en un video oficial grabado en las calles de los suburbios de Medellín, Colombia, que lleva a esa región el estilo sinaloense, pero destaca la cultura local.

Compuesta por Andrés Holguín Robayo, Roberto Suárez Gómez y Yohan Usuga, la nueva y pegajosa canción de Luis Ángel “El Flaco” destaca por su estructura clara, un coro inolvidable y un lenguaje accesible que facilita su adopción en ambos mercados.

La producción de Usuga, junto con la mezcla de Abelardo Rivera y el máster de Jaime Cavazos, logra un balance sólido entre metales, tuba y voz, con un acabado moderno y competitivo que combina la narrativa directa y melódica de la música colombiana con la fuerza instrumental de la banda mexicana.

El estreno llega en vísperas de los iHeart Radio Music Awards, cuya ceremonia de premiación se realizó este jueves en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde Luis Ángel “El Flaco” recibió el galardón Regional Mexican Song of the Year por su sencillo “Amor bonito”.