Los X-Men y la familia Marvel se despidieron de Patrick Stewart: “Lejos de las cámaras, era aún más extraordinario”

Ante la noticia del fallecimiento de Patrick Stewart, son muchos los actores, directores y personalidades de la industria audiovisual que han querido rendir homenaje al intérprete británico. Y puesto que uno de sus papeles más míticos fue el de Charles Xavier en la franquicia de X-Men, entre los tributos que inundan las redes sociales, varios han sido emitidos por miembros de la gran familia marvelita a la que pertenecía.

“Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart” , reza la publicación de Marvel Studios en X, antes Twitter. “Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, una inteligencia y una humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de seguidores, desde X-Men hasta Logan y Vengadores: Doomsday” , continúa el texto, que señala además que era “un talento único, un colaborador generoso y un auténtico caballero”.

“Nunca olvidaré la primera vez que vi a Sir Patrick Stewart en el plató de la primera película de X-Men” , ha declarado Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, según recoge Deadline.

“Después de años de conocerlo como el inimitable capitán Picard, me quedé impresionado; y resultó ser todo lo que había visto en la pantalla y mucho más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza y una solemnidad tranquilas” , recordó, asegurando que “lejos de las cámaras, era aún más extraordinario, con un sentido del humor maravillosamente agudo”.