Cultura

Los salmones “dopados” nadan distancias largas

Investigadores temen que la contaminación de las aguas con drogas presente “un riesgo para la biodiversidad”

Los salmones “dopados” nadan distancias largas
Freepik | Un grupo de Peces nadando cerca de la superficie.
Redacción
23 de abril de 2026
Tags:
salmones
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