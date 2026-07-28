Cultura

Los campeones del cálculo mental

Los campeones del cálculo mental
Ml | Los campeones con su premio.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Guadalupe Callejas Caballero.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Jayden Luo y Gabriel Castillo.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Samuel Mijares, de 6 años.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Están emocionados por triunfo.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Los chicos posan con sus trofeos.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Los niños mostrándo sus trofeos.
Los campeones del cálculo mental
Ml | Rubén Delgado, de Chiriquí.
28 de julio de 2026

Panamá hizo historia al albergar por primera vez el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un evento que reunió a cerca de mil niños de 21 países. En esta competencia mundial, un total de 276 niños panameños se coronaron campeones en las diferentes categorías, desde Grand Champion hasta 3rd Runner Up.

Vanessa Campos, directora ejecutiva de Aloha Panamá, resaltó el compromiso de las familias e instructores, subrayando que este hito demuestra que la disciplina y la inversión en la educación de la niñez son clave para formar a los líderes del futuro.

Este certamen consolidó al país como un referente de la excelencia académica global.

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