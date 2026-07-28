Los campeones del cálculo mental

Panamá hizo historia al albergar por primera vez el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un evento que reunió a cerca de mil niños de 21 países. En esta competencia mundial, un total de 276 niños panameños se coronaron campeones en las diferentes categorías, desde Grand Champion hasta 3rd Runner Up.

Vanessa Campos, directora ejecutiva de Aloha Panamá, resaltó el compromiso de las familias e instructores, subrayando que este hito demuestra que la disciplina y la inversión en la educación de la niñez son clave para formar a los líderes del futuro.

Este certamen consolidó al país como un referente de la excelencia académica global.