Lo que se sabe de "Grand Theft Auto VI"

Adelantos en Netflix, entrevistas con cuentagotas... En las últimas semanas, el estudio estadounidense Rockstar Games reveló numerosos detalles sobre el contenido de "Grand Theft Auto VI", que saldrá el 19 de noviembre.

Esto es lo que se sabe sobre la nueva entrega de esta saga, con más de 475 millones de copias vendidas en todo el mundo.

- ¿De qué trata? -

Desde los inicios de la serie en 1997, los juegos de GTA presentan historias de gánsteres que se mueven dentro del crimen organizado de una megalópolis estadounidense, que cambia en cada entrega.

Este título sigue estos principios: está protagonizado por un dúo de exconvictos, Jason Duval y Lucía Caminos, que forma una pareja de atracadores al estilo "Bonnie & Clyde".

Según sus creadores, esta entrega hace hincapié en el vínculo entre estos dos personajes: los jugadores podrán alimentar esta relación efectuando misiones con su pareja o respondiendo a sus mensajes.

También será posible cambiar de protagonista en cualquier momento.

El juego incluye personajes muy pintorescos, como un hacker conspiranoico, el gerente de un club de striptease o dos raperas influencers.

- ¿Dónde se sitúa? -

La acción de "GTA VI" transcurre en el estado ficticio de Leonida, que recuerda a Florida, sobre todo en Vice City, megalópolis inspirada en Miami y que ya apareció en la entrega de 2002.

Las imágenes que trascendieron hasta ahora muestran una ciudad con muchos detalles, compuesta por diferentes barrios y poblada por variopintos personajes virtuales.

También será posible explorar otras regiones fuera de la ciudad, como una zona pantanosa que recuerda a los humedales floridanos de Everglades o un archipiélago tropical, todas repletas de múltiples especies animales.

La superficie de juego será aproximadamente el doble que la del episodio anterior y contendrá diez veces más de edificios visitables, según Rockstar.

- ¿Qué se podrá hacer? -

Persecuciones, atracos y tiroteos con las fuerzas del orden y los criminales son el centro de la mecánica del juego.

Al igual que en entregas anteriores, el jugador tendrá misiones, que irán desde el robo con allanamiento hasta el asesinato, pasando por el tráfico de estupefacientes. También podrá explorar un amplio mundo abierto.

Seguirá siendo posible atropellar transeúntes o disparar por doquier, pero cuanto más actos reprochables realice el jugador, más las fuerzas de seguridad lo perseguirán.

El realismo del juego llega a niveles extraordinarios, como la apariencia de los personajes que se modifica en función de su régimen alimenticio. Se proponen una gran cantidad de actividades, entre ellas el submarinismo, el baloncesto o el piragüismo, y será posible pilotar vehículos como motos, aviones o motos de agua.

"GTA VI" solo se podrá jugar en modo individual. La versión en línea, todavía no anunciada, podría salir el año que viene.

- ¿Qué tiene de nuevo? -

Desarrollado para las consolas de última generación, esta entrega es más impresionante a nivel gráfico y de detalles que su predecesor, publicado hace 13 años.

Para poblar su universo de forma realista, Rockstar creó en Los Ángeles una antena dedicada a la escritura y animación de los personajes no jugadores, encargada de dotar a cada uno de ellos de una identidad propia.

Es también la primera vez que uno de los personajes principales será una mujer --salvo en el primer título--, después de décadas de críticas sobre la representación de las mujeres en estos juegos.

Junto al videojuego, sale un álbum oficial que incluye temas del rapero Travis Scott, el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro o los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso.

- ¿Cuándo sale y a qué precio? -

"GTA VI" estará disponible el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series. Se espera una versión para PC, pero todavía no se conoce la fecha de lanzamiento.

Se venderá en formato digital (descarga) o físico, pero la caja del juego sólo incluirá un código de descarga. No habrá ningún disco en la caja, según Rockstar.

El precio de base es de 79,99 dólares (79,99 euros en Europa) y de 99,99 dólares para una versión especial que incluye varios bonus dentro del juego, como armas y autos inéditos.

Los jugadores que lo hayan reservado podrán descargar el título a partir del 10 de noviembre, pero sólo podrán acceder a él en la fecha de lanzamiento oficial.