Líderes 2026 lleva inspiración al talento juvenil

El Ministerio de Cultura (MiCultura), a través de la Dirección Nacional de las Artes, impulsa el proyecto Líderes 2026, una iniciativa que acerca a estudiantes de distintas provincias del país a las historias y experiencias de artistas, profesionales y agentes de cambio.

La entidad explicó que el programa busca inspirar a las nuevas generaciones mediante relatos de superación, creatividad y compromiso social, destacando cómo el talento y la perseverancia pueden abrir oportunidades y transformar vidas.

Entre los participantes figuran Isaac Villaverde, Jean Decort, Jermaine Cumberbatch, Alberto Gaitán, Augusto Posso, Miguel Esteban González y Karol Wilson, quienes comparten sus trayectorias, aprendizajes y desafíos en diferentes ámbitos.

Como parte de la agenda, el 28 de octubre Alberto Gaitán y Augusto Posso participaron en un encuentro en la Universidad de Panamá, mientras que el 30 de octubre Miguel Esteban González y Karol Wilson conversaron con estudiantes del Colegio Benigno Argote, en Chiriquí.

Durante estas jornadas, los jóvenes formularon preguntas e intercambiaron ideas sobre las oportunidades profesionales en áreas como la cultura, la creatividad y el entretenimiento.

MiCultura informó que el proyecto contempla actividades en Colón, Panamá y Chiriquí, mediante conversatorios presenciales y transmisiones por streaming, con el propósito de ampliar estos espacios de aprendizaje e inspiración.