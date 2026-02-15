Las venezolanas July & Naoh y los mexicanos Los Mateos presentan “Bum Bum”

Venezuela y México se unen para presentar una colaboración de lujo que promete sacudir la escena musical latinoamericana. July & Naoh, el dúo infantil–juvenil venezolano, se unen con Los Mateos, dúo mexicano, para lanzar su nuevo tema “Bum Bum”. La canción se estrenó el pasado viernes 13 de febrero y ya está disponible en las plataformas digitales. Este encuentro entre estos cantantes busca unir dos culturas vibrantes y ricas en su legado musical, para sorprender a nuevas audiencias jóvenes con una propuesta fresca y contagiosa.

“Bum Bum” invita a bailar a todos y a celebrar. Es una fusión de ritmos urbanos que irradia buena vibra en cada nota. Su letra celebra momentos festivos y crea una atmósfera de energía positiva que se siente en cada compás. Además, la producción y la composición de la canción estuvo a cargo del reconocido productor Rub Amaya, quien aportó un sonido moderno, pegajoso y lleno de personalidad.

Las talentosas July & Naoh destacan por liderar el mercado musical juvenil-infantil de Venezuela; mientras que los mexicanos, Los Mateos, sobresalen a su corta edad por un estilo y energía que los hacen únicos en su país. Es importante mencionar que este junte promete resultados contundentes y abre la puerta a más trabajos conjuntos, otorgándoles a ambas agrupaciones una gran proyección internacional y fortaleciendo una visión de crecimiento compartido.

En el primer trimestre del año, July & Naoh y Los Mateos preparan sorpresas musicales de alto impacto. Según las propias declaraciones de los artistas, afirmaron que en el mes de marzo se grabarán los videoclips de “Bum Bum” y “Flowcito”, con el fin de ofrecer una agenda de estrenos para todos sus seguidores y así poder sumar nuevos oyentes a lo largo del año.

Las intérpretes expresaron su entusiasmo por colaborar en este ambicioso proyecto junto a los mexicanos Los Mateos, destacando sus altas expectativas para el presente año. Asimismo, anticiparon grandes sorpresas para sus fans, entre las que destaca una gira nacional e internacional con la que buscan expandir sus horizontes artísticos.

Por su parte, Julio González, manager de July & Naoh, confirmó que el dúo mexicano visitará Venezuela en los próximos meses. El objetivo de este encuentro es aterrizar nuevos proyectos que fortalezcan la alianza entre ambas agrupaciones y explorar sonidos diferentes. Esta mezcla de culturas no solo busca crear música potente, sino también construir puentes que unan a los fans de México y Venezuela.

Para finalizar, los cantantes invitaron a sus seguidores a no despegarse de sus redes sociales. Aseguraron que pronto vendrán anuncios importantes, fechas de conciertos y nuevos lanzamientos que prometen sacudir la escena musical juvenil.