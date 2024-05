Las películas en competición del 77º Festival de Cannes

Del regreso de Francis Ford Coppola hasta la película del director iraní Mohammad Rasoulof, huido de su país, estos son los 22 filmes en competición del 77º Festival de Cannes, que se termina este sábado.

- “The Seeds of the Sacred Fig” de Mohammad Rasoulof

La gran favorita para la Palma de Oro, una película de 2h45 de duración, es un conmovedor homenaje a las mujeres iraníes en su lucha por la libertad.

Rasoulof protagonizó una de los momentos más apasionantes de la historia del Festival de Cannes al anunciar que había huido, a pie y a través de Turquía, para escapar de una condena de cinco años de cárcel y latigazos en su país. Logró acabar el montaje y llegar a Cannes para presentar la película. El público se lo agradeció con una ovación de 14 minutos. Más allá de su odisea, Rasoulof se ganó el derecho a competir en primera línea con la historia del juez Imán, su esposa y sus dos hijas, arrastrados por el torbellino de las protestas populares que sacuden al país.

- “Emilia Pérez” de Jacques Audiard

Palma de Oro en 2015 con “Dheepan”, el cineasta francés encantó al público al inicio del festival con un thriller musical ambientado en México, con un capo narcotraficante que quiere cambiar de sexo y emprender una nueva vida. La actriz trans española Karla Sofía Gascón fascinó con su interpretación de ese personaje, así como Zoe Saldaña en el rol de su abogada. Ambas podrían llevarse el premio a la mejor interpretación femenina.

- “Anora” de Sean Baker

Figura destacada del cine independiente, el realizador estadounidense de “The Florida Project” también desató muchos aplausos y risas con esta historia tierna en torno a una joven que trabaja en un bar de estriptis (Mikey Madison) que se casa con el heredero caprichoso de una familia de magnates rusos, nada contentos con esa decisión.

- “The Substance” de Coralie Fargeat

Una película llena de vísceras y sangre, acogida con satisfacción por la crítica, que ve en la directora (revelación con “Revenge” en 2018) una renovadora del género de terror, en clave feminista.

Demi Moore, otro nombre que suena para el premio a la interpretación, sobrecoge en su papel de estrella televisiva venida a menos que se inyecta un brebaje para crear una doble más joven y bella (Margaret Qualley).

- “The Apprentice” de Ali Abbasi

Después de “Border” y “Holy Spider”, el director danés de origen iraní cambia de nuevo de registro con la historia sobre un joven Donald Trump, en plena creación de su imperio inmobiliario en los años 1970-1980. La prensa destacó la interpretación de Sebastian Stan y los republicanos en Estados Unidos anunciaron una demanda judicial.

- “Motel Destino” de Karim Ainouz

Tras el drama histórico británico “Firebrand”, en competición el año pasado, el brasileño le puso sensualidad a Cannes con una historia de alto voltaje sobre un joven maleante (Iago Xavier) obligado a esconderse en un motel de citas, donde emprende una peligrosa relación sexual con la gerente (Nataly Rocha), a espaldas del marido.

- “Kinds of Kindness” de Yorgos Lanthimos

El director griego volvió a trabajar con su actriz fetiche Emma Stone, ganadora de un Óscar en 2023 por “Pobres criaturas”. Una película dividida en tres historias independientes, de tono glacial, sobre la soledad, el desamparo y la manipulación de la vida moderna. Willem Defoe y Margaret Qualley también repiten en el elenco de una película que provocó carcajadas, pero de nerviosismo.

- “Bird” de Andrea Arnold

La cineasta británica, conocida por explorar los márgenes de la sociedad, narra la historia de un adolescente en un suburbio de Inglaterra, protagonizada por Barry Keoghan (“Saltburn”). Una película que recuerda al maestro del cine social Ken Loach, pero que recurre al realismo mágico. Tuvo buenas críticas y aplausos en su estreno.

- “Megalópolis” de Francis Ford Coppola

Era el filme más esperado de la competición, con un presupuesto de 120 millones de dólares, una reflexión sobre el futuro de Estados Unidos trufada de alusiones a la caída del Imperio Romano. Narra la pelea entre un arquitecto visionario (Adam Driver) y el alcalde de una ciudad corrupta y decadente (Giancarlo Esposito). Película pomposa, genial o desconcertante, según los críticos.

- “The Shrouds” de David Cronenberg

El canadiense, conocido por su universo gore y de ciencia ficción, volvió a Cannes con un drama inspirado por la muerte de su esposa. Un inventor inconsolable (Vincent Cassel) crea una mortaja cibernética que permite asistir vía cámaras a la degradación del cuerpo de su amada (Diane Kruger).

- “Marcello Mio” de Christophe Honoré

El director francés, autor de éxitos en su país como “Las canciones de amor”, pone su cámara al servicio de su amiga la actriz Chiara Mastroianni, que se despierta un día y decide que es su padre, el legendario Marcello Mastroianni, fallecido en 1996. Una comedia y una “película dentro de otra película” con la intervención de la madre y pareja en su momento de Marcello, Catherine Deneuve, y de exparejas de la hija, Benjamin Biolay y Melvil Poupaud.

- “Grand tour” de Miguel Gomes

El cineasta portugués, conocido por “Tabú” (2012), narra la historia de un funcionario británico, instalado en Birmania en 1917, que huye de su prometida para emprender un caótico viaje por Asia. Una película densa, filmada en blanco negro, con imágenes actuales de países asiáticos y escenas filmadas como si fuera un teatro.

- “Caught by the tides” de Jia Zhang-Ke

Otra película que se presenta como un acertijo visual. El cineasta chino retomó cortes desechados y planos conocidos de todos sus filmes a lo largo de 25 años para ilustrar una historia de amor imposible en un país en plena mutación, al servicio de su musa y esposa, Zhao Tao.

- “L’amour ouf” de Gilles Lellouche

Tras el éxito de “El gran baño”, presentado fuera de competición hace unos años, el actor francés concursa con una historia de amor agónica protagonizada por François Civil y Adèle Exarchopoulos. Cine espectacular y de gran presupuesto, al estilo de Hollywood. Logre o no un premio este sábado, podría ser un éxito comercial en Francia.

- “Diamant brut” de Agathe Riedinger

Ópera prima de una directora francesa que dejó huella en el público y la crítica con una película absorbente, que sigue de cerca los sueños de una joven de barrio pobre (Malou Khebizi). La chica quiere hacerse famosa a cualquier precio, y para ella la clave está en participar en un concurso de telerrealidad.

- “Oh, Canadá” de Paul Schrader

El cineasta estadounidense vuelve a trabajar con Richard Gere, a quien dirigió en “American Gigolo” (1980), en esta cinta de tono melancólico. Narra la historia de un famoso documentalista a las puertas de la muerte que concede una última entrevista a uno de sus discípulos, una confesión filmada ante los ojos de su esposa (Uma Thurman).

- “Limónov” de Kirill Serebrennikov

Después de “La mujer de Chaikovsky”, el director ruso en exilio se atreve con el retrato de un ser complejo, el escritor y disidente Eduard Limónov, interpretado por Ben Whishaw. La película, de tonos ligeramente autobiográficos, describe el vagabundeo de un personaje inclasificable, pero también es un retrato de los fantasmas de Rusia. La película es una adaptación de la novela de Emmanuel Carrère, que aparece en el filme.

- “Three kilometres to the end of the world” de Emanuel Parvu

La historia de un adolescente homosexual en un conservador pueblo de Rumanía. Cuando el chico sufre una agresión, la reacción de los padres será determinante para el futuro del joven. Una película reivindicativa pero sin caer en el maniqueísmo, que ganó el viernes el premio Queer Palm del colectivo LGTBQ.

- “Parténope” de Paolo Sorrentino

Un homenaje suntuoso a Nápoles de la mano del director italiano, autor de “La grande belleza”, que no se cansa de filmar su ciudad natal. En esta ocasión a través de las aventuras amorosas de la sirena que según la leyenda fundó la ciudad, interpretada por Celeste Dalla Porta.

- “The girl with the needle” de Magnus Von Horn

El cineasta que sorprendió con “Sweat” cambió totalmente de registro y rodó una película de época. Basada en la historia de Dagmar Overbye, que asesinó a decenas de recién nacidos en Copenhague en los años 1910 y fue condenada a cadena perpetua. Una película en blanco y negro angustiante, que no deja ni un resquicio a la esperanza.

- “All we imagine as light” de Payal Kapadia

La directora filma con ritmo pausado a dos enfermeras que comparten piso en India y muestra los problemas que tienen las mujeres en una sociedad tan conservadora.

- “The Most Precious of Cargoes” de Michel Hazanavicius

Primera película de animación en competición desde “Vals con Bashir” (2008), cuenta la historia de un bebé que es arrojado del tren que transporta a sus padres judíos a Auschwitz y descubierto por una pareja polaca. La dirige con sensibilidad el francés Hazanavicius, ganador del Óscar por “The Artist”.