Las olas de calor transforma la percepción de los viajeros sobre el clima del sur de Europa

Tras un verano marcado por sucesivas olas de calor y temperaturas superiores a los 40 °C en distintas zonas de Europa, el calor extremo se ha convertido en un elemento inevitable en el debate turístico en 2026. Aunque las condiciones climáticas estivales de los destinos mediterráneos siguen gozando de una imagen sólida y favorable, el calor continuado y repentino está comenzando a afectar esa percepción en algunos mercados, según un análisis de The Data Appeal Company / Almaviva Group.

Basado en el ecosistema de inteligencia turística de Data Appeal Mabrian, el estudio analiza la evolución del Índice de Percepción de Clima (PCI, por sus siglas en inglés) en cinco destinos del sur de Europa mediterránea: España, Portugal, Francia, Italia y Grecia, desde 2023 hasta el verano de 2026. El análisis examina los cambios en la percepción de los viajeros y su respuesta a los periodos de olas de calor declarados según los registros oficiales de cada destino.

La evolución del PCI hasta 2026 muestra cinco tendencias clave:

-Las olas de calor generan, fundamentalmente, impactos a corto plazo en la percepción del clima, aunque en 2026 se comienzan a ver las primeras señales de cambio. En los destinos mediterráneos analizados, el PCI suele caer durante las olas de calor y recuperarse una vez que las temperaturas vuelven a la normalidad. Sin embargo, cuando los episodios extremos son recurrentes, aparecen pronto en la temporada, o se extienden en el tiempo, su impacto va más allá de la incomodidad puntual y tienden a influir, de forma más amplia, en la percepción sobre las condiciones climáticas estivales.

-Francia es el destino que muestra las señales de alerta más claras: registró un PCI medio de 77,2 entre mayo y julio de 2026, muy por debajo de Portugal (93,5), Italia (91,6), España (90,4) y Grecia (89,9). El calor repetido y atípico experimentado en fases iniciales de la temporada estival, muy especialmente en 2026, ha generado señales evidentes de deterioro de su atractivo climático.

-Italia apunta a un posible efecto acumulativo en la percepción de clima de los viajeros. Tras alcanzar una sólida media de 92,2 puntos de PCI en el verano de 2025, entre mayo y julio de 2026 el índice de Italia se sitúa -0,9 puntos por debajo del registrado en el mismo periodo del año anterior. Aunque se mantiene en niveles elevados, el descenso devuelve el índice al nivel de los años anteriores. Los datos muestran que, si bien las olas de calor han provocado reacciones relativamente moderadas a corto plazo, la exposición reiterada de Italia a temperaturas extremas está empezando a afectar a la evolución global de la percepción climática.

-España y Grecia se mantienen resilientes, aunque muy sensibles al calor extremo. Ambos destinos muestran fluctuaciones significativas del PCI a corto plazo durante las olas de calor, especialmente cuando las condiciones extremas antes de lo esperado en la temporada o se prolongan en el tiempo. La percepción general del clima estival en España sigue siendo sólida, con una media de 87,2 puntos desde 2023, mientras que Grecia mantiene una media de 89,2 puntos, aunque su comportamiento en 2026 es algo más moderado que en años anteriores.

-Portugal demuestra cómo las expectativas climáticas pueden reforzar la resiliencia de un destino. Con una media de 91,1 puntos de PCI en todos los veranos analizados, el índice en Portugal es uno de los más estables de la región. La relativa normalización de condiciones estivales más cálidas parece reducir la sensibilidad a los episodios extremos, como muestra el descenso extraordinario (-33,5 puntos), pero temporal, del PCI durante una ola de calor excepcional registrada en septiembre de 2025. Esto pone de relieve una de las principales conclusiones del análisis: las expectativas de los viajeros son casi tan importantes como las propias temperaturas.

El análisis también revela diferencias significativas entre mercados emisores. El mercado emisor francés, junto con los viajeros domésticos de los dos mercados analizados (España y Francia), tienden a ser más sensibles al calor extremo. Por el contrario, los viajeros británicos suelen mostrar reacciones negativas a corto plazo seguidas de una recuperación relativamente rápida. Los viajeros estadounidenses, en cambio, parecen ser comparativamente más tolerantes al calor estival mediterráneo, manteniendo percepciones climáticas consistentemente positivas, incluso durante periodos de temperaturas elevadas.

Los resultados sugieren que el impacto turístico del cambio climático no puede medirse solo por la evolución de las temperaturas. Para los destinos, lo realmente importante es identificar cómo de inusuales, prolongadas e inesperadas son las condiciones extremas, y si estas empiezan a alterar las expectativas consolidadas de los viajeros sobre cómo debería ser el clima durante una escapada de verano.

“Los fenómenos meteorológicos extremos son, cada vez más, una parte relevante de la experiencia turística, por tanto los destinos deben anticipar las condiciones climáticas, y no solo reaccionar ante ellas. Las olas de calor no pueden controlarse, pero las expectativas y la experiencia del viajero sí pueden gestionarse”, afirmó Carlos Cendra, director de Marketing y Comunicación de The Data Appeal Company. “Comprender los diferentes umbrales de confort en los principales mercados emisores puede ayudar a los destinos a adaptar su promoción, su oferta y el diseño de las experiencias turísticas a lo largo de la temporada”.

El PCI mide la percepción de los viajeros sobre las condiciones climáticas de un destino en una escala de 100 a 0. El análisis abarca los meses de verano (mayo-septiembre) en España, Portugal, Francia, Italia y Grecia desde 2023, con datos de 2026 analizados hasta julio.