Las mascotas virtuales

My Talking Tom 2: Es un simulador de mascota virtual para dispositivos iOS y Android. Se debe cuidar a un gato caricaturesco y travieso. Los jugadores pueden ganar monedas.
My Tamagotchi Forever: El juego permitirá al jugador criar un Tamagotchi mientras explora Tamagotchi Town. El jugador puede ganar puntos Gotchi y subir de nivel. Disponible en Android e iOS.
Bitzee Mascota Virtual Magical: Tiene una pantalla holográfica 3D. La puedes acariciar y sentir. Responde con distintos sonidos y reacciones si la inclinas, la agitas o deslizas el dedo por la barra.
Neopets: Un juego virtual inmersivo de mascotas en línea donde los jugadores pueden adoptar, personalizar e interactuar en el vasto mundo de Neopia. Además, pueden entrenarlos para luchar en el “Battledome”.
Pou: Es una graciosa mascota marrón que dispone de muchos juegos para pasar el tiempo y ganar monedas. Se le debe alimentar, cuidar y mantener como si fuera una mascota real. Está en PlayStore.
Zulema Emanuel
29 de septiembre de 2025

Las mascotas virtuales han trascendido la moda para consolidarse como un fenómeno cultural que lleva más de dos décadas en auge.

Estos compañeros artificiales, que existen en un gadget, una consola o una aplicación, cumplen una función simple, pero poderosa: brindar compañía, entretenimiento y un sentido de responsabilidad sin el compromiso de una mascota real.

De acuerdo con expertos, su jugabilidad se basa en la interacción constante: el usuario debe alimentarlas, bañarlas y jugar con ellas. El resultado directo de este cuidado es su felicidad y evolución; si se les descuida, pueden enfermar o “irse”.

Mientras el Tamagotchi original popularizó el concepto en un pequeño dispositivo de mano, la actual generación de mascotas virtuales domina las tiendas de aplicaciones. Títulos como My Talking Tom 2 han llevado el concepto al extremo, creando una mascota caricaturesca con un alto grado de interacción; Bitzee Mascota Virtual Magical, simula una experiencia táctil.

Clásicos como Pou y Neopets se mantienen vigentes gracias a sus sencillos minijuegos que permiten ganar monedas.
