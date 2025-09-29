Las mascotas virtuales han trascendido la moda para consolidarse como un fenómeno cultural que lleva más de dos décadas en auge.

Estos compañeros artificiales, que existen en un gadget, una consola o una aplicación, cumplen una función simple, pero poderosa: brindar compañía, entretenimiento y un sentido de responsabilidad sin el compromiso de una mascota real.

De acuerdo con expertos, su jugabilidad se basa en la interacción constante: el usuario debe alimentarlas, bañarlas y jugar con ellas. El resultado directo de este cuidado es su felicidad y evolución; si se les descuida, pueden enfermar o “irse”.

Mientras el Tamagotchi original popularizó el concepto en un pequeño dispositivo de mano, la actual generación de mascotas virtuales domina las tiendas de aplicaciones. Títulos como My Talking Tom 2 han llevado el concepto al extremo, creando una mascota caricaturesca con un alto grado de interacción; Bitzee Mascota Virtual Magical, simula una experiencia táctil.