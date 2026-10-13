Lamentan la muerte del caricaturista panameño Félix Barrios, conocido como “Guffy”

Este martes 13 de octubre se conoció el fallecimiento del caricaturista panameño Félix Barrios, conocido como 'Guffy', quien contaba con más de 43 años de trayectoria en el humor gráfico y la caricatura de opinión.La noticia fue lamentada por su colega Hildebrando Sucre, conocido como Hilde, quien expresó sus condolencias a través de un mensaje en el que recordó a Barrios como un hermano y compañero de profesión.'Lamento informar que ha fallecido el hermano y colega, Félix Barrios, gran caricaturista de La Estrella de Panamá. Paz a su alma', manifestó Sucre.Barrios se destacó por sus viñetas de humor gráfico y opinión publicadas en el diario Metro Libre, donde abordaba diversos temas de la actualidad nacional a través de sus ilustraciones.Además de su trayectoria en el periodismo gráfico, también sobresalió como compositor de canciones interpretadas por reconocidos exponentes de la música típica panameña, entre ellos Ulpiano Vergara y Balbino Gómez.