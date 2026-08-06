La UTP aplica la primera prueba de admisión del año con cifras récord de participantes

Unos 7,227 estudiantes a nivel nacional presentaron la Primera Prueba de Aptitud Académica (PAA) del 2026 para su admisión en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), informó el Dr. Martín Peralta, director nacional del Sistema de Ingreso Universitario (SIU) de la UTP.

Del total de aspirantes, 4,237 aplicaron la prueba en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, mientras que 2,990 lo hicieron en los Centros Regionales. Según el Dr. Peralta, se espera un 60% de aprobación en esta primera convocatoria, la más numerosa registrada hasta la fecha para un proceso de ingreso en la institución.

La segunda PAA está programada para el 24 de octubre de este año. Podrán presentarla los estudiantes previamente inscritos y quienes no lograron aprobar en la primera oportunidad. El director del SIU indicó que los cursos de afianzamiento estarán disponibles un mes antes de esta evaluación, como apoyo para los aspirantes.

Con esta primera prueba, la UTP inicia formalmente el proceso de admisión para el periodo académico 2026-2027.