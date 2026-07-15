La Senacyt otorga 167 becas por B/.9.6 millones para estudios de pregrado, maestría y doctorado

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) entregó cartas de otorgamiento de becas a 167 estudiantes panameños seleccionados por mérito académico para cursar estudios de pregrado, maestría y doctorado en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Según el reporte emitido por la secretaría, la inversión destinada a estas becas asciende a aproximadamente B/.9.6 millones. Del total de beneficiarios, 96 son hombres y 71 mujeres.

Se trata del primer grupo de becarios gestionado directamente por la Senacyt desde la entrada en vigor de la Ley 475 de 2025, que otorgó a la institución la facultad de administrar, regular y supervisar su propio programa de becas, sin la intermediación del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Las becas de pregrado y maestría serán desarrolladas en universidades de Panamá, mientras que 41 estudiantes realizarán doctorados en instituciones del extranjero incluidas en el Ranking Académico de Universidades del Mundo, conocido como Ranking de Shanghái. Los destinos de estudio incluyen Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Se detalló que los becarios fueron seleccionados mediante cinco convocatorias públicas realizadas durante el segundo trimestre de 2026: Becas de Pregrado de Excelencia Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), Becas de Pregrado de Excelencia Nacional para Mujeres en CTI, Maestrías Científicas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Maestrías Científicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y Doctorado de Investigación Ronda I 2026.

Durante el acto de entrega, el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó la importancia de fortalecer el talento humano para impulsar el desarrollo del país.

“Los países que liderarán el desarrollo en las próximas décadas no serán necesariamente los que tengan más recursos. Serán aquellos que cuenten con más talento humano, más conocimiento y capacidad para innovar. Por eso Panamá necesita científicos, ingenieros, investigadores, tecnólogos, matemáticos, profesionales de la salud, especialistas en educación, en agricultura, en ambiente y en tantas otras disciplinas que permitan encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos como nación”, expresó.