La residencia de Shakira llega a Madrid esta semana: 12 conciertos y un festival cultural en ‘Macondo Park’

La artista Shakira aterriza esta semana en Madrid con su residencia histórica de 12 conciertos como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Desde este viernes 18 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre, la artista reunirá a más de 600.000 personas en el Estadio Shakira que se ha levantado en el barrio de Villaverdese.

Además de los conciertos, cada día se presenta como un “carnaval” en el recinto ‘Macondo Park’: 12 horas de cita desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo y 50.000 personas cada jornada.

La última vez que la artista recaló en España fue el 6 de julio de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante su gira ‘El Dorado World Tour’, aunque ¡posteriormente participó puntualmente en eventos como los Latin Grammy en Sevilla en noviembre de 2023.

Además de los conciertos de la colombiana, el recinto madrileño se va a convertir en Es Latina, un festival cultural que se va a desarrollar durante los doce días de conciertos.

Así, va a reunir la música de otros artistas como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Guxo, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness, LaBlackie, Jimena Amarillo o DJ como Klandestina, Virtual Diva o Carlota.

No solo reunirá a artistas musicales, Shakira ha conseguido convocar en esta “celebración de la cultura latina contemporánea” a escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Lana Corujo, Laura Ferrero, Joana Marcús, Mercedes Ron, Elizabeth Clapés, Laura Chivite, Aixa de la Cruz, Violeta Reed, María Roig, Inés Garber, Alba Cardalda, Miriam Tirado, Blanca García-Orea, Mar García Puig, Karina Sainz Borgo, Marta Jiménez Serrano, Andrea Villalonga, María Oruña y María Esclapez.

Todas ellas estarán presentes en ‘La Biblioteca’, espacio que organizará el sello editorial Penguin Random House por su vínculo con Gabriel García Márquez, cuyo Macondo da nombre al recinto. Así, participarán en charlas que girarán en torno a temas que Shakira aborda en sus canciones la identidad, las raíces, la familia, el deseo, los cuidados, la reinvención y las relaciones afectivas.

Por otro lado, habrá espacio para la moda en ‘El Taller’, que reunirá al talento emergente de la moda española Laagam o AAA Studio con las firmas de alta costura del país Agatha Ruiz de la Prada o Lola Casademunt, a través de exhibiciones y pasarelas. Además, ‘El Mercado’ acercará a los asistentes la gastronomía latinoamericana, con una curaduría del chef Rafa Zafra, y ‘El Museo de Shakira’ permitirá recorrer la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

También habrá un espacio para los niños ’Macondito’ y en el centro de la ‘ciudad’ estará ‘Macondo Plaza’ que será el escenario donde cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.