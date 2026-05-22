La princesa Catalina retomará “progresivamente” viajes al extranjero, según su esposo Guillermo

La princesa Catalina, que se recupera de un cáncer, retomará “progresivamente” los viajes oficiales al extranjero, anunció este viernes su marido, el príncipe de Gales Guillermo, quien dijo sentirse “muy orgulloso” de su esposa.

La princesa de Gales, muy popular, realizó el 13 y el 14 de mayo una visita a Italia, centrada en la infancia, que constituyó su primer viaje en tres años, durante el cual recibió una acogida entusiasta.

“Estoy realmente encantado de que todo haya salido bien para ella y sí, creo que regresó encantada”, declaró el príncipe de 43 años, desde las islas Sorlingas, en el suroeste de Inglaterra, durante el programa matutino de la radio Heart UK.

Guillermo afirmó sentirse “realmente muy orgulloso” de cómo se desarrolló esta visita para su esposa.

“Ha pasado por tantas pruebas en los últimos años, sobre todo recientemente, que esperaba este viaje a Italia con muchísima ilusión”, continuó Guillermo, y añadió que su esposa retomará “progresivamente, cada vez más, viajes de este tipo”.

La última visita oficial al extranjero de Catalina se remontaba a diciembre de 2022, cuando viajó a Boston, en Estados Unidos, junto a Guillermo para la entrega del premio Earthshot sobre medio ambiente.

En marzo de 2024, Catalina, madre de tres hijos, informó que padecía un cáncer, cuya naturaleza no fue revelada y por el que siguió un tratamiento de quimioterapia.

Desde el anuncio de la remisión de su cáncer, en enero de 2025, la princesa ha ido regresando progresivamente a la vida pública.

Guillermo, que confesó que 2024 fue el año “más difícil” de su vida, debido a los cánceres de su padre y de su esposa, no escatimó elogios hacia Catalina.

“Es una madre extraordinaria, una esposa formidable y, sinceramente, nuestra familia no podría salir adelante sin ella”, señaló el príncipe.

Durante esta entrevista, Guillermo habló también sobre su experiencia como padre, evocando los trayectos para llevar a los niños a la escuela, que describió como a veces “caóticos”.

Asimismo, el príncipe heredero indicó que su hijo mayor, Jorge, de 12 años, está inscrito en el internado de su escuela una noche por semana, los jueves.

La pareja reveló en 2025 que había prohibido los teléfonos móviles a sus hijos para protegerlos de la adicción a los mismos.