La primera película china hecha con IA llega a los cines con una tibia acogida

El primer largometraje chino generado íntegramente con inteligencia artificial se estrena este viernes en los cines, en lo que promete ser una dura prueba de taquilla para la floreciente industria tecnológica del gigante asiático con una preventa de boletos bastante rezagada.

Según la plataforma de compra de entradas Maoyan, para esta jornada están programadas más de 10.000 proyecciones de “Sanxingdui: Future Past”, un thriller de ciencia ficción.

Sin embargo, la recepción del público no ha sido muy entusiasta a esta historia futurista en la que la humanidad sufre una devastadora crisis tras entregar sus decisiones a superinteligencias y algoritmos.

Los ingresos por ventas anticipadas hasta el jueves por la noche ascendían a 65.000 yuanes (9.700 dólares), mientras que se pronosticaba que la recaudación total se mantendría por debajo de los 100.000 yuanes, solo una fracción del costo total de la producción, de acuerdo con Maoyan.

Jiang Defu, director ejecutivo de la productora Bona Film Group, reconoció la tibia acogida en una entrevista reciente, pero señaló que la película estaba rompiendo barreras.

“Somos los primeros en intentarlo, los primeros en obtener un permiso de estreno en cines y los primeros en ser puestos a prueba por el público”, defendió al medio especializado Yuli.

Según Bona Film Group, casi 100 personas trabajaron durante más de dos años en la realización de esta cinta de animación hiperrealista, que costó más de 10 millones de yuanes (1,5 millones de dólares).

Pero eso no fue suficiente para convencer a Iris Yang, quien asistió el jueves a una proyección gratuita de avance y dijo que no habría pagado una entrada, dada la calidad del filme.

“Si la generación por IA pudiera igualar la experiencia cinematográfica de ‘Avatar’, creo que estaría dispuesta a pagar por ello”, dijo.

Los videos generados por IA han ganado popularidad en la segunda economía del mundo. En Douyin, el equivalente chino de TikTok, los cortometrajes dramáticos generados por IA obtuvieron más de 200.000 millones de vistas solo en septiembre.

En Hollywood, este auge de la IA ha despertado preocupación entre los trabajadores del cine ante la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo.

Se prevé que el 4 de diciembre se estrene en Estados Unidos una película de ciencia ficción generada por IA titulada “Gods Don’t Give Gifts”.