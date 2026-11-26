La magia de la Navidad llegó este 26 de noviembre a la Gran Terminal Nacional de Transporte, donde grandes y pequeños se reunieron para presenciar el tradicional encendido del árbol navideño, en una noche llena de alegría, música y espíritu festivo.

Entre los asistentes había familias que vivían por primera vez este momento junto a sus hijos, mientras que otros visitantes, que inicialmente solo transitaban por el lugar, se sintieron atraídos por la actividad y decidieron quedarse para disfrutar de la presentación de principio a fin.

La celebración contó con la participación de bailarines que, con sus presentaciones, llenaron de ritmo y entusiasmo el ambiente. Además, personajes muy queridos de esta temporada, como el Grinch y Santa Claus, se hicieron presentes para compartir con el público y protagonizar una pequeña actuación al finalizar el encendido.

Las sonrisas, los aplausos y las fotografías no faltaron. Niños y adultos aprovecharon la oportunidad para acercarse a los personajes y llevarse un recuerdo de esta noche especial.

Así, entre luces, música y momentos compartidos, la Gran Terminal Nacional de Transporte dio la bienvenida a la temporada navideña, recordando que estas fechas también son una oportunidad para reunirse, crear recuerdos y mantener vivas las tradiciones que llenan de ilusión a grandes y pequeños.