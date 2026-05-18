La justicia española ordena al fisco devolver más de 64 millones de dólares a Shakira

La estrella colombiana Shakira, que en el pasado se enfrentó con Hacienda en España, obtuvo un triunfo luego de que la Justicia española anulara una sanción fiscal y ordenara que se le devuelvan más de 64 millones de dólares.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), según el documento.

Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio “ha puesto las cosas en su sitio”.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, escribió en un comunicado la artista de 49 años.

“Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló la cantante.

Shakira dijo esperar que el fallo cree “precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

- 183 días -

El núcleo de los conflictos de Shakira con Hacienda en España tuvieron que ver principalmente con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Pero en aquella época, la intérprete de éxitos mundiales como “Hips dont’ lie”, “Waka, Waka” y “Dai Dai”, esta última la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026, no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio por los presuntos delitos fiscales en esos años que prometía exponer su vida privada.

Según el fallo conocido este lunes, “la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España” en 2011 “más de 183 días”.

“Da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011”, agrega.

- Serie de TV -

La cantidad que se le debe reintegrar engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones de euros), la multa impuesta en su momento por infracción “muy grave” (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por “irregularidades” en su declaración de la renta de 2018.

Este caso, lleno de giros, inspiró una serie titulada “Celeste”, protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.

Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con doce fechas previstas en Madrid, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Además de Shakira, varias personalidades han tenido problemas con la Hacienda española, como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, también condenados a multas de varios millones de euros.