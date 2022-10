“La Doctora Lidia Sogandares”, el libro sobre la primera médica panameña

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Casillero (BINAL) fue el escenario este lunes, 17 de octubre, de la presentación del libro “La Doctora Lidia Sogandares”, de la periodista y autora Vannie Arrocha.

La obra rescata la vida y los aportes de la primera médica y ginecóloga de Panamá.

“Mi escuela de periodismo fue la Revista Ellas, allí me tocaba la sección de salud femenina y entonces me preocupó mucho el tema de los embarazos en la adolescencia. Cuando comencé a investigar, me di cuenta que Sogandares había sido pionera en el ámbito de salud sexual y reproductiva de la época, ella denunció en los años 40’s el hacinamiento que había en el área de maternidad del Hospital Santo Tomás, además puso de relieve que la mayoría de las mujeres que llegaban para dar a luz eran menores de 20 años, con tres y cuatro hijos”, compartió la escritora.

Arrocha describió a la doctora en esta biografía como una profesional visionaria, al ser la voz de un flagelo social contra el que aún se lucha.

Para la doctora Isabel Lloyd, de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), ente que respaldó esta publicación, se trata de una historia para lectura obligatoria. “Como doctora, pero sobre todo como mujer, es un orgullo. Con iniciativas como la de Vannie se honra a quien honor merece, a quien dejamos de lado producto de la desidia o el poco orgullo que, a veces, nos envuelve”.

Durante el acto de lanzamiento, la sobrina de la biografiada, Carmen Sogandares de Mackenzie, entregó fotografías y documentos a la BINAL que ayudan a completar el rompecabezas de vida de dicha pionera de las ciencias médicas.

Toda la información ha sido compilada en una exposición virtual, dentro del sitio web https://www.binal.ac.pa/binal/.