La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry

La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.

La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca “Katie Perry” antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.

Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto “viral” cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.

Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de “confusión” entre ambas.

Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la