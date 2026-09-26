La Ciudad de las Artes acoge el documental “Vibrar” y promueve la danza inclusiva en Panamá.

La danza, la lengua de señas y el cine convergieron en la Ciudad de las Artes con la presentación del documental Vibrar, el arte de sentir, un evento organizado por el Ministerio de Cultura a través de su Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género para impulsar la creación artística inclusiva en el país.

La actividad contó con la participación central del bailarín, actor y comunicador sordo colombiano Christian Briceño, cuyo recorrido personal y profesional inspira la obra audiovisual producida por Canal Trece Colombia. La producción destaca el cuerpo, el movimiento y las formas de expresión que trascienden el lenguaje oral.

Tras la proyección se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron Briceño junto a los cineastas Edgar Soberón Torchia y Ricardo De Janón. Durante el foro se debatieron los retos de la accesibilidad en las producciones audiovisuales, así como la urgencia de garantizar una auténtica representación de las personas con discapacidad tanto delante como detrás de las cámaras.

La jornada se enmarca en la visita de Briceño a Panamá como parte del proyecto “Capacitación a Docentes de Bellas Artes para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Arte y la Cultura”, iniciativa orientada a dotar de herramientas pedagógicas a los educadores para fomentar la participación en los espacios culturales.

El evento contó con condiciones integrales de accesibilidad, incluyendo intérpretes de lengua de señas panameña y subtitulación, reafirmando el compromiso institucional de generar espacios de reflexión sobre la inclusión en las artes y los medios audiovisuales.