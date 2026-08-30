$!La Caminata Familiar Susie Thayer 2026 supera los 15 mil participantes

Las calles del país se vistieron de blanco y amarillo durante la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer, organizada por Fundacáncer. Al menos 15 mil personas participaron de manera simultánea desde la Cinta Costera en la capital hasta los puntos de concentración de La Chorrera, Colón, Penonomé, David, Tolé, Chitré y Santiago. Bandas escolares, murgas y cientos de voluntarios le pusieron música y color a la jornada, que inició a las 7:00 a.m., y reunió a sobrevivientes, pacientes, familiares y amigos en una de las manifestaciones solidarias más grandes y queridas de Panamá.

Lo recaudado en esta edición se destinará a la compra de equipos de ventilación mecánica de alta tecnología para la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional (ION). Este proyecto busca fortalecer la atención de los pacientes oncológicos que requieren soporte ventilatorio, lo que representa un paso clave para elevar la capacidad de respuesta de la institución.

“Cada año nos preguntamos si el país responderá de nuevo, y siempre Panamá nos demuestra que sí. Superar los 15 mil participantes y alcanzar la meta para adquirir estos equipos es una noticia que nos llena de satisfacción, porque no se trata de una cifra: son pacientes que recibirán una atención más segura”, expresó Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva, Fernando Motta, resaltó que “el verdadero logro es haber caminado junto a miles de familias que hoy se sienten acompañadas en su batalla contra el cáncer”.