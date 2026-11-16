La británica Raye y la española Rosalía lideran las nominaciones por los Grammys

La cantante británica de soul Raye lidera las nominaciones de los Grammys, con once categorías, seguida de la estrella española Rosalía, con nueve, para los premios que entrega la Academia de la Grabación, anunciaron los organizadores este lunes.

La 69ª edición de los premios más importantes de la música en Estados Unidos se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

En un año dominado por las mujeres, Raye se medirá en las tres categorías más importantes de la noche. Con su “Where is my Husband!” competirá por el gramófono a la mejor grabación y canción, mientras que “This Music May Contain Hope” fue nominado a mejor álbum del año.

Le sigue Rosalía con nueve nominaciones gracias a su “LUX (Complete Works)”, un trabajo que mezcla ritmos e idiomas y que ella ha definido como un viaje espiritual.

La española -que en su carrera cuenta con tres Grammy Latinos al mejor album- ya ganó la semana pasada seis de sus siete nominaciones a los Grammy Latinos.

Ahora, Rosalía entra por primera vez en la competencia por mejor canción y mejor grabación de los Grammy, gracias a su sencillo “Berghain”, en el que figuran Björk y Yves Tumor.

Las intérpretes de country estadounidense Ella Langley y Miranda Lambert y las cantantes Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers siguen en la lista de nominaciomes, cada una con siete categorías.

David Guetta, Kheilani, Juanes, Ziggy Marley, Linda Perry y Olivia Dean fueron algunos de los presentadores de las nominaciones este lunes.

Para esta edición, los cerca de 16.000 votantes de la Academia escucharon más de 24.000 candidaturas para las cien categorías del codiciado premio, informaron los organizadores.

La 69ª ceremonia de los Grammy se celebrará el 7 de febrero del año que viene en Los Ángeles.