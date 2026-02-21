La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. realizará curso de décima para niñas y adolescentes

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. anunció que el próximo sábado 28 de febrero iniciará el curso “El poder del verso infantil”, una iniciativa dirigida a promover la creación de décimas en niñas y adolescentes, con el propósito de fortalecer la participación femenina en esta tradicional expresión cultural.

La institución indicó que “la trova, como parte esencial de la panameñidad, ha sido durante siglos un medio para narrar sentimientos y realidades sociales”. Asimismo, destacó que, “aunque históricamente ha contado con mayor presencia masculina, figuras como Meche Acevedo y Marciana De Gracia han sobresalido en el género”. En ese sentido, agregó que “con este proyecto se busca motivar a más jóvenes a encontrar su voz a través de la décima”.

De igual forma, señaló que “el programa se desarrollará en ocho sesiones presenciales, en las que las participantes aprenderán qué es la décima, sus estilos y la estructura de la modalidad espinela”. Además, detalló que “se abordarán aspectos como la sonoridad, la creatividad, la identidad y el dominio del lenguaje, promoviendo el respeto por este legado histórico”.

El curso estará a cargo del gestor cultural Carlos Barrios, con el apoyo pedagógico de Dayana Rivas, ambos colaboradores de la Biblioteca Nacional, la convocatoria es gratuita y está dirigida a niñas y adolescentes entre 10 y 15 años.