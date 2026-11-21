La Alcaldía Municipal de Parita informó que las tunas de Carnaval de Calle Arriba y Calle Abajo cuentan con los permisos correspondientes para realizar sus actividades durante las festividades de 2027.Asimismo, la entidad aclaró que la participación en las celebraciones es una decisión que corresponde a cada tuna, por lo que ambas organizaciones mantienen su autonomía para definir sus actividades.La Alcaldía reiteró su compromiso con el orden, la seguridad y la sana convivencia, con el propósito de que los residentes y visitantes disfruten de las tradiciones del distrito en un ambiente de paz y armonía.