Karol G rompe el silencio: detalles íntimos de su separación con Feid

Karol G, una de las artistas más influyentes de la música latina, habló por primera vez de su ruptura con Feid, revelando detalles íntimos que sorprendieron a sus seguidores. En entrevista para Playboy, donde protagonizó la portada, la cantante colombiana compartió reflexiones sobre este proceso personal que coincidió con uno de los momentos más exitosos de su carrera, tras el lanzamiento de Tropicoqueta y su próxima participación en Coachella.

La intérprete confesó que la separación, ocurrida en noviembre de 2025, fue devastadora y la llevó a replantearse su vida. “El año pasado... la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas“, expresó, describiendo la intensidad del momento. Como parte de su proceso de sanación, decidió viajar a Hawái, cortar su cabello y comenzar una nueva etapa desde la soltería.

Karol G aseguró que sus momentos más evolutivos han ocurrido estando sola, pues en su experiencia las relaciones pueden llevar a perder la propia identidad. “Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma...“, señaló.

La artista también reflexionó sobre la importancia de reconocer cuándo una relación no funciona y tener el valor de dejarla atrás. “Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar... qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí“, concluyó.

Con estas declaraciones, Karol G no solo abrió su corazón, sino que reafirmó su capacidad de reinventarse, consolidándose como una figura que inspira tanto por su música como por su autenticidad.