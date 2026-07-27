Karol G inicia TropiTour con 90 mil fans en Chicago

La superestrella colombiana Karol G abrió este fin de semana su gira mundial “Viajando Por El Mundo TropiTour” con dos conciertos consecutivos en el Soldier Field de Chicago, reuniendo a más de 90 mil fanáticos en su debut.

El espectáculo, descrito como la producción más ambiciosa de su carrera, ofreció una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Tropicoqueta, con cinco actos que combinaron música en vivo, coreografías de alto impacto y despliegues visuales con pirotecnia, fuegos artificiales y lluvias de confeti.

La cantautora Elena Rose fue la invitada especial en ambas noches, mientras que la aparición en pantalla del actor nominado al Oscar Edward James Olmos dio paso a un segmento con arreglos de mariachi y versiones de “Ese Hombre Es Malo”, “200 Copas” y “MAMIII”.

El cierre de la primera noche incluyó el estreno mundial de “MATADORA”, nuevo sencillo de Karol G, presentado como parte de la experiencia del show. Tras agotar entradas en Chicago, la gira continuará por Norteamérica, Latinoamérica y Europa, bajo la promoción de Live Nation y con el patrocinio de 200 Copas by Casa Dragones