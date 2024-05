Karla Sofía Gascón, estrella de “Emilia Pérez”: “Es muy bonito ser un ejemplo”

La actriz trans española Karla Sofía Gascón vive “un sueño” desde que fue elegida para interpretar a un narco mexicano que quiere cambiar de sexo y de vida en “Emilia Pérez”, la película de Jacques Audiard que conquistó al Festival de Cannes.

PREGUNTA: Usted cambió de sexo con 46 años, escribió un libro, ha tenido una hija, y ahora este éxito... ¿Ya lo logró todo?

RESPUESTA: “He tenido una vida un poco extraña. Y me quedaban cositas por hacer. Y una de estas es esto, estar aquí. Para mi es un sueño trabajar con esta gente, pero con 52 años ya no me mueven los éxitos ni los fracasos. He hecho cosas buenas y malas, como todos los seres humanos. Y esto que me está pasando es una consecuencia de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con amor. Creo que es muy bonito ser un ejemplo. Un ejemplo de que los sueños se cumplen”.

P: Usted cambió de sexo pero siguió actuando.

R: “Es que las personas que cambiamos en nuestra vida no tenemos porqué cambiarlo todo. No creo que haya ninguna persona trans en este mundo que por ser trans sea más inteligente o más imbécil. Ese es otro de los puntos importantes en los que hay que incidir: las personas trans somos personas normales y corrientes, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Hay un problema social muy grande, de de querer hundir a ciertas minorías en lo más bajo de la sociedad. Si tú escribes la palabra trans en una red social lo único que te salen son insultos y pornografía, que es a lo que reducen la transexualidad. Por eso a mí no me gustan los adjetivos ni me gusta que me etiqueten. Ya hice lo que quería hacer, tengo una hija que tiene dos mamás”.

P: ¿Cómo preparó el rol del capo “Manitas”? ¿Cómo se vuelve a ser hombre en la pantalla?

R: “No te voy a engañar, para mi trabajar la parte de ‘Manitas’ fue mucho más divertido que el de ‘Emilia Pérez’. Hacer de narcotraficante mexicano, con una voz diferente a la mía, y cantando... me parecía un trabajo hermoso.

(Jacques) Audiard no quería al principio que hiciera el personaje masculino. Tuve que convencerle mandándole videos y fotografías durante meses, hasta que una mañana me llamó y me dijo ‘los dos personajes son tuyos, déjame en paz’(risas).

‘Manitas’ tiene algo de John Rambo, que a mi me encanta...”

P: Como su personaje, usted es una mujer a quien le siguen gustando las mujeres. Está casada, tiene una hija... ¿Cómo lo están viviendo ellas?

R: “Están aquí, conmigo. Ayer en la gala estaban llorando como magdalenas. Mi hija tiene 13 años. Ha sido un camino muy difícil, muy complicado, para mi mujer sobre todo. La conocí cuando tenía 18 años en una discoteca de Alcobendas, imagínate. Pero es maravilloso lo que está sucediendo”.