José Alberto El Canario, homenajeado con el nombre de una calle en Estados Unidos.

El salsero José Alberto El Canario asistió a la inauguración de una calle con su nombre en la ciudad de Union City, Nueva Jersey, y dedicó el evento a su natal República Dominicana.

“Para mí no hay mayor satisfacción que llevar el nombre de mi país en alto”, afirmó el músico en el evento.

Las estrellas Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves estuvieron entre las decenas de personas que se acercaron a la nueva José “El Canario” Alberto Way.

“La familia celebrando los logros de uno de los nuestros. Felicito a El Canario, mi compadre, por el honor conferido. Este señor es uno de los hermanos que la música me regaló”, afirmó Santa Rosa.

José Alberto agradeció al alcalde Brian P. Stack, a la Junta de Comisionados y a todas las personas de la ciudad por el nombramiento: “Gracias, Union City. Gracias por tanto cariño. Este reconocimiento lo recibo con mucha humildad, orgullo y gratitud”.

Nueva Jersey y Nueva York han sido fundamentales en la carrera de José Alberto, lugares donde vivió momentos que marcaron su camino y que hoy, después de 50 años de trayectoria, mira con orgullo.

Eel próximo 24 de octubre, el salsero celebrará en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines (Florida) sus 50 años de carrera con un concierto bailable acompañado por algunos de sus colegas como Eddy Herrera, Ramón Orlando, Maridalia, Pável y otros invitados.

La gira por su medio siglo subido a las tarimas incluye las ciudades de Santo Domingo, Cali, San Juan, Nueva York, Caracas, Lima, Ciudad de México y Cancún, entre otras.

Este hito en medio de la celebración de sus 50 años de carrera artística se suma a una serie de acontecimientos recientes como el premio Latin Grammy por su álbum “Rodando por el mundo”, en la categoría al Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Así, El Canario se convierte en el artista más galardonado en la historia de esa categoría desde el surgimiento del Grammy Latino, una distinción compartida con Israel López Cachao.