Jesse & Joy celebran su 18ª nominación al Latin Grammy con “Lo Que Nos Faltó Decir”

Jesse & Joy, una de las agrupaciones más influyentes del pop en español, celebra una nueva nominación a los Latin Grammy por su más reciente disco, “Lo Que Nos Faltó Decir”, que compite en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional.

Con esta nominación, los artistas mexicoestadounidenses suman 18 nominaciones durante su trayectoria.

La nominación llega en un año extraordinario para los hermanos Huerta, en el que además suman otro logro en su trayectoria: llegar a la plataforma global de streaming HBO Max.

La agrupación estrena el 25 de septiembre la serie documental, producida por Mandarina Contenidos, “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, que ofrecerá una mirada nunca antes vista a la vida y carrera de los seis veces ganadores del Latin Grammy, disponible para Latinoamérica y Estados Unidos.

A lo largo de cuatro episodios, la serie documental presentará testimonios inéditos de Jesse y Joy, así como de familiares, amigos y celebridades.

“La producción ofrece una mirada cercana de cómo los hermanos lograron salir adelante desde un espacio de anonimato con muchos obstáculos en el camino, hasta convertirse en una de las bandas más importantes de la escena de música latina de los últimos años, dando lugar a una discografía con canciones que han tenido gran impacto entre distintas generaciones de oyentes”, compartió HBO Max a través de un comunicado.

Asimismo, la agrupación se encuentra en medio de “El Despecho Tour”, con el cual los hermanos Huerta ya han realizado 24 shows en Estados Unidos y Latinoamérica, ofreciendo seis presentaciones con localidades agotadas en Argentina, dos sold-outs en Chile y su primera noche de entradas completamente agotadas en Brasil. La gira continúa en Estados Unidos, Latinoamérica y México, con fechas programadas hasta marzo de 2026

La Ciudad de México recibirá a los hermanos el 1 de octubre, con los últimos boletos disponibles para un show que se perfila como inolvidable. Luego, el 3 de octubre, Chicago será testigo de su talento, seguido por Minneapolis el 4 de octubre, donde las entradas ya están agotadas. La gira continúa en Sudamérica con paradas en Lima el 16 de octubre (últimos boletos) y Quito el 17 de octubre, consolidando su presencia en la región.

A finales de octubre y principios de noviembre, Jesse & Joy regresan a Estados Unidos con presentaciones en Charlotte (31 de octubre), Miami (1 de noviembre), Santa Rosa (7 de noviembre), Vancouver (8 de noviembre) y Seattle (9 de noviembre).

El recorrido por California incluye Los Ángeles el 20 de noviembre y Highland el 21 de noviembre, antes de cerrar el año con una intensa ruta por Texas: Houston (2 de diciembre), McAllen (3 de diciembre), San Antonio (5 de diciembre), Austin (6 de diciembre) e Irving (7 de diciembre). Oaxaca se suma el 13 de diciembre como única fecha en el sur de México para cerrar el 2025.

El 2026 comienza con fuerza en El Paso (30 de enero), Tucson (31 de enero) y Phoenix (1 de febrero). Finalmente, el tour culmina en México con presentaciones en Querétaro (20 de febrero), Puebla (21 de febrero), Toluca (26 de febrero), Monterrey (28 de febrero) y Veracruz (7 de marzo), cerrando un ciclo de despecho, música y reencuentros.