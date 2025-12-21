iZaak y La Perversa presentan “MENTIRA”, una fusión afro romántica con proyección global

La escena urbana latina recibe un nuevo aporte de frescura y sensualidad con el lanzamiento de “Mentira”, tema interpretado por iZaak junto a La Perversa y bajo la producción de Michael Flores.

La canción se perfila como una propuesta afro romántica que explora la intimidad y la conexión genuina entre dos personas. Su letra transmite complicidad y sensibilidad artística con frases que refuerzan la autenticidad de los sentimientos: “no es mentira, todo lo que hemos hecho no es fantasía, cuando me abrazas yo me siento aparte, todo lo que hacemos se convierte en arte”.

Con una estética sonora que combina ritmos afrocaribeños y una temática romántica, “Mentira” se posiciona como una apuesta innovadora dentro del panorama urbano.

El sencillo refleja la capacidad de iZaak y La Perversa para fusionar estilos y emociones, consolidando su impacto en la música latina y conectando con una audiencia global en constante expansión.