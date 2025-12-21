iZaak y La Perversa presentan “MENTIRA”, una fusión afro romántica con proyección global

La escena urbana latina recibe un nuevo aporte de frescura y sensualidad con el lanzamiento de 'Mentira', tema interpretado por<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/izaak/?hl=es" target="_blank"> iZaak </a>junto a La Perversa y bajo la producción de Michael Flores.La canción se perfila como una propuesta afro romántica que explora la intimidad y la conexión genuina entre dos personas. Su letra transmite complicidad y sensibilidad artística con frases que refuerzan la autenticidad de los sentimientos: 'no es mentira, todo lo que hemos hecho no es fantasía, cuando me abrazas yo me siento aparte, todo lo que hacemos se convierte en arte'.Con una estética sonora que combina ritmos afrocaribeños y una temática romántica, 'Mentira' se posiciona como una apuesta innovadora dentro del panorama urbano.El sencillo refleja la capacidad de iZaak y La Perversa para fusionar estilos y emociones, consolidando su impacto en la música latina y conectando con una audiencia global en constante expansión.