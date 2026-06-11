Investigador de la Universidad de Panamá descubre nueva especie de escarabajo

El profesor Alfredo Lanuza, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC), reportó el descubrimiento de una nueva especie de escarabajo longicornio, como parte de un estudio publicado en la revista científica especializada The Coleopterists Bulletin.

La nueva especie, denominada Sternacutus crucolon, fue descrita en colaboración con especialistas de Colombia y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. El nombre del insecto constituye un homenaje al Centro Regional Universitario de Colón por su aniversario, reconociendo así el aporte histórico de esta unidad académica a la formación profesional y a la investigación científica en el país.

La investigación, titulada “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”, documenta además nuevos registros de escarabajos para ambas naciones, lo que amplía el conocimiento sobre la distribución de estos insectos en los bosques neotropicales.

El rector de la Universidad de Panamá, el Dr. Eduardo Flores Castro, destacó la relevancia del hallazgo para la ciencia nacional y para la proyección internacional de la institución.

“Este importante registro contribuye al conocimiento de la biodiversidad nacional y resalta la riqueza biológica del país. El descubrimiento constituye un valioso aporte a la entomología y fortalece los esfuerzos que desarrolla la Universidad de Panamá en materia de inventario, monitoreo y conservación de la fauna silvestre”, expresó Flores Castro.

La descripción de nuevas especies es fundamental para comprender los ecosistemas, establecer estrategias de conservación y promover futuras investigaciones biológicas.