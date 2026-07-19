Cultura

Inspeccionan obras de rescate de capilla colonial en el Parque Camino de Cruces

Inspeccionan obras de rescate de capilla colonial en el Parque Camino de Cruces
Redacción Web
19 de julio de 2026

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, inspeccionó los trabajos de conservación ejecutados en la antigua Capilla La Palangana, mejor conocida como las “Ruinas de Cárdenas” ubicado dentro de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces.

”A través del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) estamos creando oportunidades para que las personas conozcan los senderos de nuestros parques. Algunos de estos guardan relación con la Cuenca del Canal.

Tenemos sitios únicos como el Camino de Cruces, donde permanecen caminos coloniales que conservan parte de nuestra historia. La conservación es importante para el futuro de Panamá y para compartir estos testimonios con turistas”, expresó Navarro durante la gira.

Las obras civiles en el proyecto se concentran en el apuntalamiento y la estabilización estructural de la antigua capilla con la finalidad de evitar el colapso de sus paramentos de piedra. Para asegurar la durabilidad de la intervención en este entorno natural, se utilizaron materiales de alta resistencia como madera de almendro y ferretería inoxidable, complementados con un diagnóstico estructural integral y la limpieza profunda del sitio y sus alrededores, informó Miambiente.

Adicionalmente, el proyecto abarca la instalación de señalización informativa, la elaboración de un inventario arqueológico detallado y el diseño de espacios públicos para mejorar la experiencia de los visitantes. También se incluyó la construcción de un muelle flotante en el sector de Venta de Cruces, optimizando la conectividad y el uso público de la zona.

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Estas intervenciones forman parte del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por una inversión que supera los 2.5 millones de balboas.

La iniciativa abarca infraestructura segura en otras cuatro áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap): Altos de Campana, Soberanía, Portobelo y San Lorenzo, cuyas obras generales fueron ejecutadas por la empresa Panamerican BC entre octubre de 2024 y abril de 2026.

Las Ruinas de Cárdenas revisten un alto valor histórico para Panamá, ya que la estructura con nichos funcionó originalmente como capilla, punto de descanso y rezo en el legendario Camino de Cruces, una ruta colonial clave que conectaba el Atlántico y el Pacífico.

El sitio conserva además muros de piedra de antiguas propiedades y evidencias arqueológicas domésticas, elementos que ahora se integran al turismo ecológico e histórico de la Cuenca del Canal.

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