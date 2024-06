Ícono de caridad

En 1983 Mary Morgan dio inicio al proyecto que la vincularía toda su vida con los pacientes infantiles de parálisis cerebral: Fundación Mary Arias.

A través de este organismo sin fines de lucro ha logrado, durante 40 años, concienciar sobre la enfermedad y mejorar la calidad de vida de cientos de infantes en Panamá.

Por su entrega y espíritu caritativo, es reconocida hoy como una patriota de alma sensible.

“¿Por qué comencé?, porque una vez encontré a un niñito con parálisis cerebral amarrado con una cadenita a la pata de un mueble, y eso me conmovió. Me di cuenta de que ese acto no era por maldad, sino pura ignorancia de la familia; ellos no sabían que esa criatura tenía sensibilidad y que podía aprender, además de estimularse. Ahí me dije ‘Esto no puede ser’ y me fijé empezar una campaña que, por suerte, todos los medios de entonces apoyaron. Me propuse difundir que esta enfermedad se puede atender y mejorar”.

Este año, Morgan oficializó el traspaso de la fundación, sus operaciones y equipos al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). De cara al futuro, dijo que le gustaría ver la continuidad de las obras. “Deseo ver a más chicas jóvenes haciendo cosas por las personas con discapacidades”.

En este marco, presentó el libro de memorias “40 Años al Servicio de la Niñez” sobre los orígenes de la fundación y sus momentos cumbres.

Morgan lideró las recordadas actividades Juvenalia y Tele Japai, con las que recogía fondos para su fundación.