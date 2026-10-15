Hilary Swank asegura que la maternidad tardía la hizo más paciente

La actriz estadounidense Hilary Swank afirmó que convertirse en madre en una etapa más madura de su vida transformó profundamente su manera de afrontar la crianza de sus hijos.

La ganadora de dos premios Óscar, que recientemente anunció que espera su tercer hijo a los 52 años, compartió reflexiones sobre la maternidad durante una entrevista concedida a Women’s Health.

Swank explicó que hoy se considera una madre muy distinta de la que habría sido incluso al inicio de sus cuarenta años. Según señaló, la experiencia y el paso del tiempo le han aportado mayor paciencia y comprensión.

La actriz destacó que siente una curiosidad especial por el desarrollo de sus hijos y por entender cómo piensan, qué los motiva y cómo perciben el mundo que los rodea.

Además, reconoció que llegar a esta etapa de la vida con una carrera profesional consolidada le permite dedicar más tiempo y atención a su familia sin las presiones que enfrentó en años anteriores.

Swank quedó embarazada por primera vez a los 47 años y, a los 48, dio la bienvenida a sus mellizos, Aya y Ohm, quienes actualmente tienen tres años.

La protagonista de Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby aseguró que hoy puede involucrarse plenamente en la crianza, disfrutar más cada momento y ejercer una maternidad activa y presente junto a sus hijos.