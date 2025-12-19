‘Hijo de Tigre y Mula’ gana premio en Cuba

El cine panameño sigue cosechando éxitos internacionales. El documental “Hijo de Tigre y Mula”, dirigido por la cineasta Annie Canavaggio, se alzó con el prestigioso Premio Especial del Jurado en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 2025 en La Habana, Cuba, informaron del Ministerio de Cultura.

Tras haber liderado la taquilla local en su estreno el pasado marzo, este filme reafirma su calidad artística y narrativa al posicionarse como uno de los mejores largometrajes documentales de la región.

La obra ofrece un viaje fascinante a las entrañas de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, el hito diplomático que devolvió el Canal a manos panameñas.

A través de imágenes inéditas en 16mm y testimonios de negociadores clave como Aristides Royo y Adolfo Ahumada, el documental reconstruye los pasillos de la historia y las intrigas internacionales que marcaron la década de los 70 en nuestro país.

El corazón de la cinta es la figura del general Omar Torrijos Herrera, retratado bajo la famosa descripción de Gabriel García Márquez que da nombre al filme: “sigiloso como el tigre y terco como la mula”.