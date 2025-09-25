Héctor Montaner lanza “Tururú”, una cumbia irresistible para todos los sentidos

El cantante y compositor Héctor Montaner, presenta su sencillo titulado “Tururú”, una cumbia cadenciosa y pegajosa que promete poner a bailar hasta al más quieto.

Con una mezcla de ritmos envolventes y sin dejar a un lado una letra cargada de romanticismo, “Tururú” se perfila como un nuevo favorito en el repertorio del artista.

La canción destaca por versos como: “Tú eres la reina del amor mío / la que se ríe y llora conmigo / la que a mi vida le da sentido...”

Esta es una composición original de Héctor Montaner, junto a los consagrados compositores Yoel Henríquez, Ender Thomas y Frank Santofimio.

El tema se añade a la consolidación de su carrera artística trayendo al plato propuestas frescas y auténticas, conectando con el público a través de su voz y su talento.

También el lanzamiento se suma a una serie de temas recientes que han marcado la evolución musical de Héctor, incluyendo “Si tú me faltas” junto a Nacho y Jorge Luis Chacín, “Lo que te dé la gana” junto a su padre el famoso cantautor Ricardo Montaner, y “Dale dale”, tema principal de la serie original de Disney+ Los Montaner.