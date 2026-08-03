Harry Styles se cae en concierto en Ciudad de México

El cantante británico Harry Styles sufrió una caída en el escenario durante su concierto en la capital mexicana, que hace parte de su gira Together, Together.

El incidente ocurrió este domingo 2 de agosto por la noche, cuando el artista resbaló mientras interpretaba uno de sus temas ante miles de seguidores.

La caída, que sorprendió al público, no tuvo consecuencias graves. Styles se levantó rápidamente y continuó con el espectáculo sin mostrar signos de lesión, lo que generó aplausos y ovaciones de los asistentes.

El concierto, celebrado en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, reunió a fanáticos de toda la región. La gira Together, Together ha sido uno de los eventos musicales más esperados del año, consolidando a Styles como una de las figuras más influyentes del pop internacional.

Fuentes cercanas al equipo del artista confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y que los próximos conciertos programados seguirán adelante sin cambios.

El episodio se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los seguidores compartieron videos y mensajes de apoyo, destacando la actitud profesional y la energía con la que Styles retomó el espectáculo.