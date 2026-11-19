La cantante colombiana Hanna Rivas, brilló con su imponente estilo y su propuesta musical en la alfombra roja de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy 2026, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Como invitada especial de Univision, la intérprete aprovechó este encuentro de la industria musical para presentar “Icónicas”, un proyecto que honra a grandes artistas mexicanas mediante nuevas versiones que unen la música regional colombiana con influencias del regional mexicano.

Con un imponente vestido verde del diseñador colombiano Carlos Merchán, Rivas lució una silueta estructurada con transparencias y delicados detalles de pedrería. Su imagen fue incluida en la galería de Billboard dedicada a las mejores fotografías de la alfombra roja de los Latin Grammy.

Su participación también abrió espacio para compartir la visión de “Icónicas”: recuperar canciones que han marcado a distintas generaciones y acercarlas a nuevas audiencias desde una identidad musical propia.

El proyecto contempla temas popularizados por figuras como Alejandra Guzmán, Alicia Villarreal y Yuri, cuyas trayectorias han dejado una huella en la música en español. Con nuevas lecturas rítmicas y arreglos que conectan las tradiciones musicales de Colombia y México, Hanna busca preservar la esencia emocional de estas canciones y ofrecer una interpretación contemporánea.

La propuesta celebra la vigencia de ese repertorio y reconoce el aporte de las mujeres que lo convirtieron en parte de la memoria colectiva.

Durante la jornada, Rivas conversó sobre esta nueva etapa con medios y espacios de distintos mercados, entre ellos ¡HOLA! TV, Univision, Despierta América, TNT, HBO, Billboard, Reforma de México, 15 Minutos y La Red de Caracol. Las entrevistas permitieron dar a conocer el concepto de “Icónicas” y sus próximos proyectos. La cantante también compartió encuentros con figuras de la industria como Juanes y el compositor puertorriqueño Yoel Henríquez, nominado a Compositor del Año, entre otras personalidades presentes en la celebración.

“Icónicas” continuará su desarrollo con una gira prevista que incluirá México, donde Hanna llevará estas reinterpretaciones al escenario y fortalecerá su conexión con nuevas audiencias.

“Me siento muy honrada de estar un año más en los Latin Grammy y de compartir con los medios un proyecto tan significativo para mí como ‘Icónicas’. Es mi homenaje a mujeres extraordinarias, cuyas voces y canciones han marcado la música en español y han sido una gran inspiración en mi vida”, dijo la cantante. “Reinterpretar su repertorio desde mis raíces colombianas es un privilegio. El videoclip ya está por salir y me emociona anunciar que próximamente lo presentaremos en un evento muy especial, en vivo para toda Latinoamérica”, agregó.

Rivas prepara además un proyecto en vivo que permitirá apreciar de cerca su capacidad interpretativa.