HaAsh y Cristian Castro lanzan “Antes Que Te Cases” con video icónico

El dúo mexicano HaAsh presentó junto al cantante Cristian Castro el sencillo 'Antes Que Te Cases', una colaboración que aborda el final de una historia de amor pese a que los sentimientos permanecen intactos.El video oficial, dirigido por Nuno Gómez, fue filmado en la icónica mansión del productor Phil Spector, reconocido por su trabajo en álbumes históricos como Let It Be de The Beatles.La canción se suma a la trayectoria de Ha*Ash como referentes del pop latino y llega en medio de su gira con presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, consolidando su posición como uno de los proyectos femeninos más sólidos del mercado musical.