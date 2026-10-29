Grupo Cañaveral y Olivia Wald lanzan “Lo Rosita de Mi Boca”

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón estrena “Lo Rosita de Mi Boca”, una colaboración junto a la cantante y compositora argentina Olivia Wald.

El sencillo-que está en plataformas digitales- reúne la trayectoria de una de las agrupaciones más representativas de la cumbia latinoamericana con una de las artistas emergentes del pop latino.

La canción celebra el amor mediante una propuesta que combina generaciones y estilos al ritmo de la cumbia.

Con la voz de Olivia Wald como protagonista, el tema se presenta como una declaración de amor centrada en la entrega incondicional y el deseo de compartir la vida con una persona especial.

La interpretación de Wald aporta una sensibilidad fresca y romántica al sello musical de Grupo Cañaveral, dando forma a una colaboración concebida para bailar y enamorar.

La participación de la artista argentina también está vinculada a su experiencia en el género tropical.

Antes de desarrollar su carrera como solista, formó parte de una agrupación de cumbia pop. Wald obtuvo el Premio Gardel 2025 a Mejor Nuevo Artista y fue incluida por Rolling Stone en Español en la selección Future of Music. Además, ha impulsado su propuesta artística con los álbumes Cuerpo y Otra Que Arde.

Por su parte, Grupo Cañaveral, liderado por Humberto y Emir Pabón, continúa fortaleciendo su trayectoria mediante colaboraciones musicales. Recientemente, Emir Pabón participó en Billboard Latin Music Week 2026 en Miami.

La agrupación también se prepara para presentar su “Fiesta Tour ’26” en el YouTube Theater de Inglewood, California, el próximo 7 de noviembre, en una etapa marcada por intensa actividad artística y proyección internacional.