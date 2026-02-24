Gloria Estefan conquista Viña del Mar con un show histórico y emotivo

Gloria Estefan abrió el Festival Internacional de la Canción del Festival Viña del Mar, con un regreso histórico a la Quinta Vergara, más de cuatro décadas después de su debut en 1983.

Gloria Estefan protagonizó una noche inolvidable en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, regresando triunfalmente a la Quinta Vergara tras más de cuatro décadas desde su primera aparición en 1983.

La legendaria artista fue la encargada de abrir el Festival marcando un momento histórico a más de 40 años de su debut en el certamen.

Gloria ofreció un espectáculo vibrante de 1 hora y 20 minutos, acompañado de bailarines y una puesta en escena que celebró su música, su historia y la profunda conexión que mantiene con el público chileno.

La cantante recibió la Gaviota de Oro y Plata, un reconocimiento a su trayectoria, talento y a una noche que quedará marcada en la historia de la Quinta Vergara.

Ganadora del Grammy y Latin Grammy por su álbum Raíces, la artista latina reafirmó su vigencia artística y su poder interpretativo frente a uno de los públicos más exigentes del mundo, conocido como “El Monstruo” de Viña del Mar.

A lo largo del concierto, la artista recorrió distintas etapas de su carrera, fusionando grandes clásicos, ritmos contagiosos y momentos de gran carga emocional.

El regreso a Viña tuvo un significado profundamente especial: fue en este mismo escenario donde, a comienzos de 1983, Gloria se enfrentó por primera vez a una audiencia de esa magnitud, cuando “Me Enamoré” era la única canción suya que sonaba en la radio chilena, apenas desde hacía dos semanas. Aquella presentación marcó un antes y un después en su carrera y quedó grabada como uno de los recuerdos más importantes de su trayectoria.

“Estoy feliz de regresar a Viña después de tantos años. Solo dos veces en mi vida me han temblado las rodillas de miedo, y una fue aquí. El público chileno es muy exigente, pero también fue el primer público de esa magnitud que me recibió. Me fui feliz de la Quinta Vergara y volver ahora, con tantos éxitos y con 50 años de carrera, es algo espectacular. Hoy me siento más segura; el miedo ya no es una gran parte de mi vida, aunque la adrenalina siempre está. Me siento como en casa cada vez que piso un escenario y lo que más me enamora es la música y poder comunicarme con el público”, expresó Gloria Estefan.

El show incluyó claros guiños a sus raíces latinas, potentes momentos de baile —con una invitación directa al público a “preparar los pies para bailar”— y una selección musical que confirmó que Viña fue testigo de la misma Gloria que enamoró al público desde sus inicios, ahora con la seguridad, plenitud y maestría que solo otorgan los años y la experiencia.

Gloria Estefan hizo historia además como la primera artista en abrir el Festival en esta edición y hacerlo como mujer, reafirmando su papel pionero y su legado dentro de la música latina a nivel global. Tras su paso por Viña del Mar, la artista continúa rumbo a Las Palmas, donde acompañará a su hija Emily Estefan en un importante concierto, cerrando una semana cargada de emociones tanto personales como profesionales.

Durante su visita a Chile, su casa discográfica Sony Music sorprendió a la artista con la entrega de una placa de reconocimiento, celebrando el impacto global de su carrera y de su más reciente etapa musical: más de 249,000 álbumes vendidos y 136 millones de reproducciones de audio y video en plataformas digitales.

El álbum Raíces, pieza clave de este momento artístico, representa un regreso a lo esencial y cuenta con la participación fundamental de Emilio Estefan, productor y compañero de vida de Gloria, cuyo rol creativo fue determinante en la concepción y desarrollo de este proyecto galardonado, reafirmando una sociedad artística que ha marcado la historia de la música latina.

Con un espectáculo que reunió pasado y presente, emoción y celebración, Gloria Estefan selló un regreso memorable al Festival de Viña del Mar, demostrando que su música, su energía y su conexión con el público continúan tan vivas y poderosas como siempre, y llevándose el amor y la admiración del público chileno, reafirmando por qué sigue siendo una de las grandes divas de la música latina.