Giulia Be lanza “Delicia Proibida”, un sensual adelanto de su álbum trilingüe

La estrella brasileña Giulia Be, deleita a sus seguidores con el lanzamiento de “Delicia Proibida”, un nuevo sencillo que sirve como adelanto de su esperado álbum trilingüe, programado para estrenarse en 2026.

La canción, interpretada en portugués, es una fusión sensual de pop, beats urbanos, texturas luminosas y toques de ambient y lo-fi. “Delicia Proibida” transmite la calidez de una letra que explora la pasión y los deseos prohibidos, manteniendo la identidad sonora innovadora de la artista.

Del mismo proyecto, Giulia Be ya ha adelantado dos sencillos: “Fool for Love” (en inglés) y “bye bye bahía” (en español), lo que subraya la naturaleza multilingüe y ambiciosa de su próximo trabajo discográfico.

El álbum completo estará conformado por 21 temas que están inspirados en historias que la cantante ha recopilado durante los últimos nueve años de su vida.

Con este nuevo sencillo, Giulia Be continúa preparando el escenario para un lanzamiento de gran envergadura en 2026, consolidando su posición como una de las artistas más prometedoras de Brasil con visión internacional.