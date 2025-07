Gibson se une al regreso histórico de Black Sabbath en Birmingham con causa benéfica

La legendaria marca de instrumentos musicales Gibson anunció su participación en el concierto ‘Back to the Beginning’, que reunirá este sábado 5 de julio a los cuatro miembros originales de Black Sabbath —Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward— por primera vez en más de 20 años.

El espectáculo, que se celebrará en el estadio Villa Park, en Aston (Birmingham), será un evento único, tanto por su valor musical como por su impacto social.

Como parte de esta histórica celebración, Gibson donará dos guitarras Gibson SG Standard, modelo emblemático asociado con Iommi. Estos instrumentos serán firmados por los artistas participantes y subastados en línea hasta el domingo 6 de julio a través del sitio ozzyauction.co.uk.

Los ingresos serán destinados a tres organizaciones benéficas cercanas a la familia Osbourne: Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y el programa de cuidados paliativos infantiles Acorns.

El presidente de Gibson, César Gueikian, compartió la importancia emocional y musical del evento: “Empecé a tocar guitarra gracias a Black Sabbath. Tony Iommi es el ‘Señor del Riff’. Es un honor colaborar con él y con este regreso al origen de todo”.

Gueikian también recordó que su camino hacia Gibson comenzó a los 10 años tras descubrir a la banda británica, lo que refuerza el valor simbólico de participar en el concierto de despedida de la agrupación.

Además de la subasta, Gibson instalará un espacio exclusivo en el backstage del evento, que incluirá una selección de guitarras, experiencias interactivas y un photobooth en alianza con Indian Motorcycles, ofreciendo una vivencia inolvidable para artistas, invitados VIP y figuras clave de la industria musical.

Las guitarras donadas, SG Standard, reproducen el diseño de los modelos de finales de los años 60, amados por músicos de múltiples generaciones. Fabricadas en caoba, con pastillas humbucker Alnico 2, selector de tres posiciones y detalles visuales clásicos, representan tanto el espíritu vintage del rock como la versatilidad moderna del instrumento.

El concierto, cargado de simbolismo, representa el regreso definitivo de los padres del heavy metal a su ciudad natal, en un evento que incluirá un set en solitario de Ozzy Osbourne antes de la reunión final de Black Sabbath. “Birmingham es el verdadero hogar del metal. Es hora de devolver algo al lugar donde nací”, expresó el vocalista.

Además de Black Sabbath, el escenario de Villa Park recibirá a gigantes del metal como Metallica, Slayer, Guns N’ Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Anthrax y Mastodon. También participarán figuras como Slash, Duff McKagan, Billy Corgan, Tom Morello, Lzzy Hale, Fred Durst, Jonathan Davis y otros músicos de culto en un supergrupo que rinde tributo al legado de la banda británica.

Formada en Birmingham en 1968, Black Sabbath no solo dio origen al heavy metal, sino que ha vendido más de 75 millones de discos y dejado una huella imborrable en la historia del rock. ‘Back to the Beginning’ no será solo un concierto: será una despedida monumental, un homenaje colectivo a una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.