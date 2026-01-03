George Clooney responde a Trump tras las burlas del presidente: “Tenemos que hacer EEUU grande otra vez, en noviembre”

El actor estadounidense George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha burlado de él y de su mujer, Amal Clooney, por obtener la ciudadanía francesa.

“Estoy totalmente de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”, ha manifestado Clooney en un comunicado remitido al diario ‘The Hollywood Reporter’ en respuesta a las palabras de Trump.

Tras conocerse que el actor y su mujer, abogada y activista, recibían la nacionalidad francesa, Trump aseguró que el país galo “se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración”.

“¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (en referencia al expresidente de los Estados Unidos)”, escribía Trump en su perfil en su propia red social, Truth Social.

“Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política”, añadía el mandatario.

No es la primera vez que Trump utiliza su red social para cargar contra Clooney, dado que el pasado marzo se refirió a él como un “actor de segunda” tras unos comentarios del intérprete en relación con la libertad de prensa en el país.

El Diario Oficial de la República Francesa --similar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en España-- del pasado 26 de diciembre recoge que tanto George Clooney como Amal Clooney (cuyo nombre de soltera era Amal Alamuddin) y sus dos hijos (Alexander y Ella) han obtenido la nacionalidad gala.