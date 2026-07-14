Gana el Dora Pérez de Zárate

ML | El folclorista y abogado colonense Victoriano Arturo Gavidia Góndola fue galardonado con el Premio Nacional “Dora Pérez de Zárate” 2026. Este prestigioso reconocimiento resalta su invaluable contribución a la exaltación, investigación y preservación del folclore panameño, consolidándose como uno de los máximos honores en el ámbito cultural del país.

A lo largo de su trayectoria, Gavidia ha dedicado su vida a promover la identidad nacional, con un especial enfoque en las manifestaciones culturales de la región Caribe. Este logro no solo premia sus denodados esfuerzos intelectuales y de gestión cultural, sino que también llena de orgullo a la provincia de Colón por su impacto en el fortalecimiento de la identidad panameña.