Fonseca rumbo al Latin Grammy

El cantautor colombiano Fonseca se encuentra en las vísperas de una de las noches más importantes de su carrera, impulsado por su más reciente álbum Antes Que El Tiempo Se Vaya.

Con esta producción, el bogotano no solo aspira al Latin Grammy, sino que consolida más de dos décadas de evolución, fusiones audaces y una madurez artística que hoy lo sitúa en la cima de la música latina.

La nominación como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, llega como un poderoso recordatorio de que, en el arte, los límites geográficos y de género existen solo para ser desafiados.

Para Fonseca, este reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación tiene un peso profundo porque premia la entrega absoluta detrás de un concepto integral.

“Estar nominado en los Latin Grammys significa muchísimo porque es un reconocimiento al trabajo completo, un álbum en el que tuve el privilegio de trabajar con un equipo increíble y sin duda uno de los álbumes más importantes de mi carrera por muchas razones”, confiesa a Notistarz con sincera gratitud el artista, quien paralelamente celebra una nominación en los Premios Billboard como Mejor Álbum Tropical.

El alma de Antes Que El Tiempo Se Vaya reside en su asombrosa capacidad para tejer puentes entre mundos musicales aparentemente distantes. En un ejercicio de pura libertad creativa, el colombiano logró reunir en un mismo universo a una leyenda viviente de la salsa, íconos del pop, del reggae y del rap.

Lejos de ser una estrategia calculada de estudio, los encuentros se dieron por el imán de la complicidad sonora. “Me siento muy honrado de tener estos invitados de lujo... Con cada uno de ellos fluyó de una manera muy orgánica. Nada fue planeado, fueron situaciones y oportunidades que fueron apareciendo en el camino. Fue la música como siempre la que nos unió”, explica.

Entre las grandes joyas de este proyecto destaca la colaboración con un pilar de la música hispana, una experiencia que el propio Fonseca describe con profunda reverencia: “Cantar con el Maestro Rubén Blades fue un lujo y trabajar con él un aprendizaje gigante”.

Asimismo, el reencuentro con su compatriota Juanes selló una promesa musical postergada por los años. “Nos une una amistad de muchos años, teníamos pendiente hacer una canción ‘Tropical’ juntos y de ahí nace ‘Antes que el tiempo se vaya’, que además le dio el nombre al álbum”.

El disco también abrió espacio a sorpresas inesperadas que rompieron esquemas tradicionales. Al incorporar figuras como Manuel Medrano, Nanpa Básico o los venezolanos Rawayana, el álbum adquirió una frescura que asombró al propio cantautor.

“Con Medrano por ejemplo fue una sorpresa que él quisiera hacer algo tropical viniendo de un mundo Pop”, recuerda sobre los inesperados matices que hoy enriquecen la obra nominada.

Esta libertad para jugar con el sonido y derrumbar barreras estilísticas no siempre estuvo allí; ha sido el fruto de una deconstrucción personal a lo largo de su trayectoria.

Al mirar atrás y evaluar sus más de 20 años en la industria, Fonseca identifica con claridad el equipaje que tuvo que soltar para convertirse en el referente de hoy.

“Creo que lo principal que cambié o que dejé atrás fue el miedo que tuve en un principio a fusionar, a experimentar con la música, con distintos instrumentos y sonidos. Hoy en día eso es lo que más gozo”, asegura con orgullo, sabiendo que su mayor triunfo es haber edificado una identidad sonora inconfundible.

Toda esta vorágine de éxitos, nominaciones internacionales y el anuncio de una gran gira mundial para el próximo año configuran un escenario casi surrealista para el artista, quien admite que aún asimila el impacto de este gran momento: “¡De acuerdo! Todavía estoy entendiendo todo esto que está pasando... Un año de no olvidar y lo mejor es que nos falta el 2027 en donde haremos nuestro “Antes que el tiempo se vaya Tour que muy pronto vamos a anunciar”.

El clímax de esta temporada dorada se vivirá en su tierra natal, donde se prepara para asumir el reto de conquistar el imponente Estadio El Campín de Bogotá, un hito que despierta en él la misma pasión de sus inicios.

“¡Claro que existen esos nervios! Para mí tocar en mi ciudad siempre será una alegría inmensa pero también siento una presión mayor que igual me encanta”, expresa emocionado, consciente de que será una velada consagratoria.

Al final, más allá de los gramófonos dorados, los estadios llenos y las listas de éxitos, el verdadero motor de Fonseca sigue siendo la fidelidad a su propia historia.

Si pudiera volver en el tiempo y hablar con aquel pequeño que empuñaba su primera guitarra con timidez en Colombia, el mensaje sería directo y cargado de inspiración: “Al Fonseca de niño le diría que todo el esfuerzo ha valido la pena. Que valió la pena soñar”.

Con ese espíritu soñador intacto y el respaldo de una obra impecable, Fonseca camina con paso firme hacia la noche de los Latin Grammy, programada para el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.