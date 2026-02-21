Fonseca inmortaliza su promesa de amor con el estreno del videoclip en vivo de “Por Toda La Vida”

El nueve veces ganador del Latin Grammy, Fonseca, continúa elevando el legado de su aclamado álbum Tropicalia con el estreno del videoclip oficial de “Por Toda La Vida”.

Esta pieza audiovisual surge del proyecto que le otorgó el gramófono dorado a “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” en 2024 y se presenta no solo como una canción, sino como un juramento inquebrantable.

El videoclip, dirigido por Felipe Ibargüen y producido por Gaia Content, es un viaje emocional que entrelaza la magia de cinco noches históricas del “Tropicalia Tour” vividas a principios de 2025 en Quito, Bogotá y Medellín.

La pieza abre con una profunda declaración en off del propio Fonseca, quien asegura que, ante cualquier compromiso verdadero, la única promesa válida es la entrega absoluta.

Gracias a una dirección de fotografía impecable de Peter Díaz y una edición que equilibra la magnitud de los escenarios masivos con la intimidad del sentimiento, el espectador puede sentir la energía eléctrica de miles de voces coreando al unísono en recintos emblemáticos como el Movistar Arena y La Macarena.

Más que un registro de gira, este video es un testimonio vivo de la conexión única que Fonseca ha construido con su audiencia global. A través de miradas cómplices, luces que bailan al ritmo de la estrofa y una interpretación cargada de honestidad, “Por Toda La Vida” reafirma que el amor real es una decisión consciente que se renueva cada día.

Con este estreno, el cantautor colombiano cierra un círculo de éxito en este 2026, dejando una huella imborrable en el género tropical y regalando a sus seguidores un himno que celebra la esperanza y la lealtad en su forma más pura.