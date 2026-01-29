Fito Páez estrena “Maldivina y Turbialuz”, el último capítulo audiovisual de Novela

El cantante Fito Páez presenta “Maldivina y Turbialuz”, el último videoclip de Novela, uno de los trabajos más ambiciosos y celebrados de su carrera.

El video fue realizado por Antiestático para Sony Music Entertainment España, con dirección de Matías Dumont, y cuenta con un valor simbólico y artístico único: fue grabado en los históricos Abbey Road Studios, escenario fundamental en la historia de la música popular. Las imágenes del videoclip son de Guido Adler, aportando una mirada visual que refuerza el clima narrativo y estético de la obra.

“Maldivina y Turbialuz” funciona como el cierre audiovisual de Novela, una obra conceptual de gran escala que consolida una vez más la capacidad narrativa, musical y estética de Páez, reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música en español.

El estreno llega en una semana muy especial para el artista: este domingo Novela estará presente en la 68ª Entrega Anual de los Premios Grammy, que se celebrará en Los Ángeles, California, donde el álbum cuenta con una nominación, confirmando su impacto internacional y el reconocimiento de la crítica especializada.

La prensa internacional ha destacado el alcance artístico del proyecto:

“Una obra compleja compuesta por 25 pistas, Novela definitivamente será recordada como uno de los álbumes más fascinantes del cantante” — Rolling Stone

“Novela es una experiencia de escucha inmersiva que muestra la incomparable habilidad narrativa de Páez” — Grammy.com

Con este estreno, Fito Páez vuelve a cruzar música, cine y relato en una obra integral, reafirmando su vigencia creativa y su permanente búsqueda artística.